Зеленский – миру: я не начну войну на Донбассе, выборы – после вывода боевиков

Об этом шла речь в интервью Зеленского западным СМИ – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Прямая речь: "Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков.

Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда".

О контроле границы с Россией: "Это будет самый сложный вопрос из всех – если мы когда-нибудь придем к его обсуждению. Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минскому соглашению, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей".

Зеленский подчеркнул, что позиция украинцев – сначала граница, потом выборы, но это не Минские соглашения: "К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, надо решить это".

На вопрос, что он будете делать, если в итоге ничего не выйдет из переговоров, президент Украины ответил: "В любом случае я не начну войну на Донбассе".

По его словам, "есть много горячих голов", призывающих "отвоевать" Донбасс, не думая о цене.

"Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие правители. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня – спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее получим", – сказал Зеленский.

Он заявил, что не станет посылать людей на смерть, так как могут погибнуть сотни тысяч, а затем может начаться тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе.

Напомним, 9 декабря в Париже должна состояться встреча лидеров "нормандской четверки", – президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель после долгого перерыва в переговорах такого уровня будут говорить о возможности решения конфликта на востоке Украины.

Российская Федерация в феврале-марте 2014 года аннексировала Крым, а весной того же года спровоцировала сепаратистские настроения и вооруженный конфликт на Донбассе. Боевые действия продолжаются там уже более 5 лет, оккупированные территории получили статус ОРДЛО.

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