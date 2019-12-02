За рулем "Range Roverа", обстрелянного в центре Киева, находился депутат Вячеслав Соболев

Эту информацию лично подтвердил по телефону "ТСН". Соболев также добавил, что во время стрельбы погиб его сын.

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу", - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как сообщалось ранее, в 17.15 1 декабря в Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье115 УК Украины.

Вячеслав Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, бизнесмен. В 2002 году был избран депутатом городского совета Донецка. Работал НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко".

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