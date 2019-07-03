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На выборах верующие УПЦ будут голосовать за будущее Церкви - Запорожский митрополит Лука

03.07.2019 / 12:10
Владыка Лука призвал всех верующих выполнить свой гражданский долг 21 июля

Верующие Украинской Православной Церкви, как и все граждане Украины, должны принимать участие в выборах.

К этому призвал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем обращении к верующим, опубликованном на сайте Запорожской епархии, сообщает Центр информации УПЦ.

«Наш долг - содействовать прекращению происходящего в парламенте политического беснования и через участие в выборах способствовать установлению порядка», - отметил владыка Лука.

Митрополит призвал верующих участвовать в выборах, несмотря на прошлые «разочарования».

«В связи с тем, что выборы являются добровольными, а многие из нас неоднократно разочаровывались в их итогах, предпочитают в них не участвовать. Но, необходимо помнить, что согласно Конституции Украины, единственным источником власти в стране является народ, волеизъявление которого осуществляется, в том числе, через выборы», - напомнил архиерей УПЦ.

При этом владыка Лука отмечает, что верующие люди должны выбирать из тех кандидатов, которые лояльно относятся к Церкви.

«Каждый из нас должен сделать свой выбор в пользу какой-либо политической силы, и мы, как верные чада канонической Украинской Православной Церкви, обязаны основывать свой выбор на том, как относятся претенденты на власть к нашей Матери-Церкви», - отметил митрополит.

Владыка призвал всех верующих выполнить свой гражданский долг 21 июля, а кандидатам в депутаты пожелал оставаться честными перед народом.

«Будущим народным избранникам желаю исполнять свой долг и не забывать слова своей присяги, ведь сказано, что «кто говорит ложь, погибнет». Всем нам желаю мудрости, когда придем на избирательные участки исполнить свой гражданский долг, помнить, что 21 июля мы сами определяем наше будущее, будущее Украины и нашей Церкви», - обратился к верующим Запорожский митрополит УПЦ.

Источник: Inpress.ua
выборы, УПЦ
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