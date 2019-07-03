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ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

03.07.2019 / 10:54
Центровальная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать экс-главу администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Он зарегистрирован по мажоритарному округу №46 (Донецкая область) на внеочередных выборах в Верховую Раду.

Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины".

1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.

Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

Источник

выборы, ВР, Клюев
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