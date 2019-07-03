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В Днепропетровской области в результате взрыва пострадали дети

03.07.2019 / 10:23
В результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района в Днепрпетровской области шесть детей получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Взрыв произошел на детской площадке около 20:00 1 июля, когда дети играли с неизвестным предметом. Пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.

"В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Окончательное количество пострадавших можно будет назвать после сверки с медучреждениями города Днепра", - рассказали в полиции.

На месте взрыва работала следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники.

Дело внесено в ЕРДР по статьям 263 ч.1 и 264 ч.1 (небрежное хранение боеприпасов, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Позже стало известно, что причиной травмирования детей в селе Пашена Балка в Днепропетровской области стал взрыв гранаты для подствольного гранатомета ВОГ-25п.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская со ссылкой на предварительное заключение взрывотехника, который провел осмотр места происшествия.

Вместе с тем, Радио Свобода со ссылкой на Старчевскую сообщает, что, по предварительным данным правоохранителей, уже пообщались с контактными пострадавшими в больнице, дети нашли гранату на помойке.

Уголовное производство открыли по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Источник

взрыв, взрыв гранаты, Пашена Балка, травмирование детей
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