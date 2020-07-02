Войти | Зарегистрироваться
12:31

четверг,
02 июля
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Порошенко записали видео-ответ Венедиктовой

02.07.2020 / 11:17
Адвокат пятого президента Петра Порошенко записал видео-ответ генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и утверждает, что в Офисе генерального нарушили процедуру во время вручения подозрения Порошенко.

Об этом сообщает "Европейская солидарность" в Facebook

Прямая речь адвоката Ильи Новикова: "Похоже, что генеральная прокурорка Украины считает, что мы с вами живем в эпоху "tik-tok правосудия" - когда можно записать видосик, а не обосновывать свою позицию и не признавать своих ошибок, но это не так.

Ждем Ирину Венедиктову в Печерском суде, где она сможет наконец объяснили свою позицию, как этого требует закон".

Новиков считает, что в офисе генпрокурора нарушили процедуру уведомления о подозрении Порошенко 10 июня.

По его словам, чтобы вручить подозрение Порошенко ОГП должен был показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий.

В то же время, адвокат сообщает, что им показали лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.

Однако Венедиктова отмечает, что ошибки не было.

Защитник Порошенко утверждает, что документы отличаются. В частности, в постановлении о доверенности на совершение процессуальных действий, которую ОГП подал в суд, есть статья 109-3 УК, которую исключили из дела в конце мая.

Новиков считает, что в офисе Венедиктовой подписали документ задним числом и ошиблись, когда скопировали устаревшую шапку постановления.

Адвокат считает, что офис генпрокурора допустил техническую ошибку.

Напомним, защита Порошенко заявила, что Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения пятому президенту Украины.

30 июня Венедиктова записала видео, где заверила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено в соответствии с действующим законодательством.

10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.

Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Источник

Порошенко, ГБР, Венедиктова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июля
1 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.