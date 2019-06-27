ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует Порошенко

"Всего таких уголовных производств восемь", - сказал труба на брифинге в Киеве в среду, отвечая на вопрос о том, сколько уголовных дел расследует ГБР, в которых фигурирует фамилия Порошенко.

При этом Труба никаких подробностей не сообщил.

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