Фирташу в США грозит более 80 лет тюрьмы с конфискацией

Об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

“Фирташа обвиняют в отмывании денег, в нарушении так называемого “закона Рико” — о организации, действующие под влиянием рэкета и коррупции, а также в попытке нарушить закон о коррупции за рубежом. С технической стороны, это более 80 лет заключения, — это просто основываясь на расчетах. Плюс, прокурор просит о конфискации всех его активов”, — рассказал Берд.

Впрочем, юрист отметил, что Соединенные Штаты могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество.

“Фирташ хорошо знаком с разнообразными финансовыми сделками, в которых участвуют топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Поэтому возможно, что у него есть информация, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Поэтому для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, где он предоставит эту информацию в обмен на смену обвинений”, - отметил Берд.

Фирташа обвиняют в сговоре с целью подкупа чиновников в Индии для добычи титана, который используется в реактивных двигателях. Сумма вероятной взятки — 18,5 миллионов долларов. Федеральная судья в Чикаго утверждает, что Фирташ планировал сотрудничать с американским производителем авиалайнеров "Boeing". Таким образом, схема взяточничества касается юрисдикции США. Представители "Boeing" подтвердили, что рассматривали возможность сотрудничества с Фирташем. Впрочем заявили, что соглашения с ним не заключали.

В 2014 году Фирташа по требованию Соединенных Штатов задержали в Австрии. В целом рассмотрение об экстрадиции длился 5 лет — 25 июня Верховный суд Австрии отклонил апелляцию и разрешил экстрадировать бизнесмена в США. Впрочем, окончательное решение должен будет утвердить министр юстиции Австрии.

Если Фирташ предстанет перед американским судом, то слушания будут происходить в штате Иллинойс. В случае финального решения об экстрадиции украинского олигарха могут доставить в США уже в начале июля.

“После экстрадиции Фирташ должен прибыть в суд для слушаний, где он должен будет признать или опровергнуть свою вину в различных обвинениях. Процесс может начаться очень быстро — в течение нескольких дней после прибытия Фирташа в США, то есть уже в июле. Основываясь на предыдущих заявлениях защиты, можем предположить, что он не признает своей вины. После этого должны назначить дополнительные слушания для избрания Фирташу меры пресечения. Очень маловероятно, что его оставят на свободе. Скорее всего, прокуроры будут требовать ареста. Они будут настаивать, что Фирташ — иностранный гражданин и может скрыться от правосудия”, - считает Берд.

По его словам, в целом, весь процесс может длиться годами.

“Если вы взглянете на случай Лазаренко, прошли годы, пока его дело перешло от начальной стадии до приговора суда. Но все может быть и быстрее — зависит, защита выберут адвокаты Фирташа”, - отметил юрист.

Защита Дмитрия Фирташа отрицает все выдвинутые ему обвинения.

Среди адвокатов Фирташа - Дэн Уэбб из чикагской фирмы Winston & Strawn, которого считают одним из лучших американских юристов. Так, The Wall Stret Journal назвал его одним из самых высокооплачиваемых американских адвокатов. А Business Insider причислил его к списку “11 адвокатов, которых вы не захотите увидеть по противоположную сторону”.

Также Уэбб был спецпрокурором во время расследования одного из самых громких скандалов США “Ирангейт” в 1986 году. Тогда оказалось, что администрация президента Рейгана тайно, без разрешения Конгресса, продавала оружие Ирану. Впоследствии, в своей практике юрист представлял в судах таких бизнес-гигантов, как Microsoft, Philip Morris и General Electric.

В марте 2018 года к Дэну Веббу даже обратился Дональд Трамп с предложением возглавить его защиту в расследовании независимого прокурора США Мюллера о российском вмешательстве в выборы США. Впрочем, юрист отказался представлять президента, сославшись на конфликт интересов. В том числе, из-за Дмитрия Фирташа. Украинский олигарх, в свою очередь, был бизнес-партнером Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа, который фигурировал в расследовании.

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