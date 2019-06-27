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Британское издание обвиняет лидеров ПЦУ и УПЦ КП в поддержке праворадикальных группировок

27.06.2019 / 17:22
Британское издание обвиняет лидеров ПЦУ и УПЦ КП в поддержке праворадикальных группировок
Издание «Bellingcat» обвиняет лидеров ПЦУ и УПЦ КП в поддержке праворадикальных группировок Украины Источник: bellingcat.com
В статье утверждается, что «украинские ультраправые пытались заявить о своем вкладе в само создание ПЦУ и защиту от соперничающей с ней Украинской Православной Церкви»

Британское издание «Bellingcat», которое специализируется на журналистских расследованиях в зонах военных действий, используя метод анализа данных из открытых источников, опубликовало статью о связях ПЦУ и украинских праворадикальных группировок.

В статье утверждается, что «украинские ультраправые пытались заявить о своем вкладе в само создание ПЦУ и защиту от соперничающей с ней Украинской Православной Церкви».

Такие заявления делали «Традиция и Порядок» и другая ультраправая организация «С14» (которую Государственный департамент США также называл "националистической группировкой, пропагандирующей ненависть")». 

Также авторы статьи напоминают, что «в 2019 году С14 заявляли, что сыграли важную роль в приближении независимости Православной Церкви Украины и ее защите от Московского Патриархата», а «в другом (ныне удаленном) посте в Инстаграме С14 сигнализировала о готовности помогать ПЦУ брать под контроль приходы, находящиеся под влиянием УПЦ. На фотографии были члены С14, по-видимому, с огнестрельным оружием».

Также подчеркивается, что «деятельность лидера С14 Евгения Карася и других членов организации была косвенно одобрена другим влиятельным лицом в православном духовенстве, главой УПЦ КП патриархом Филаретом, который был историческим предшественником главы ПЦУ Епифания, а сейчас стал его соперником».

Например, говорится в статье «Bellingcat», «в апреле 2019 года Филарет вручил киевской "Муниципальной варте", которая состоит из членов С14 и возглавляется ими же, церковную медаль "За жертвенность и любовь к Украине"», а лидеры С14 Евгений Карась и Сергей Бондарь «присутствуют рядом с Филаретом на фотографиях, опубликованных на официальном сайте УПЦ КП».

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, ПЦУ
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