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УПЦ КП: Договор между Порошенко и Варфоломеем – прямое вмешательство государства в дела Церкви

27.06.2019 / 17:19
Договор между Порошенко и Варфоломеем – прямое вмешательство государства в дела Церкви, считают в УПЦ КП

Договор между бывшим Президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским Патриархом Варфоломеем – прямое вмешательство государства в жизнь Церкви.

Об это сообщается на странице УПЦ КП в Facebook.

«Сам факт подписания соглашения между Президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским Патриархом Варфоломеем является очевидным и не приемлемым, ведь это является прямым вмешательством государства во внутренние церковные дела», – сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Варфоломей, Томос
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