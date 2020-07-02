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5 стран открыли границы для Украины, ЕС будет пересматривать список каждые 2 недели

02.07.2020 / 11:48
Украинцы сейчас могут ехать в Турцию, Хорватию и Албанию без эпидемических ограничений, в Черногорию – при наличии теста об отсутствии COVID-19, в Египет – с прохождением самоизоляции по возвращении.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Прямая речь: "Самый популярный вопрос этого лета – какие страны уже открыли свои границы для Украины?

- Турция;

- Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);

- Албания;

- Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

- Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, направляющимся на корабль, гражданам, которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен.

Каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией".

Напомним: Европейский Союз не отменил с 1 июля запрет на въезд для украинцев – хотя разрешил въезд некоторым туристам из 15 стран. Совет Евросоюза разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

Для украинских туристов пока будут доступны четыре курортных страны Европы: Хорватия (входит в ЕС, но не входит в шенгенскую зону), Албания (уже начала принимать украинских туристов), Турция (с 1 июля, но будет требовать страхования), Грузия (с 1 августа).

Источник

границы, ЕС
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