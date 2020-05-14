Еврокомиссия представила рекомендации по поэтапному открытию границ в ЕС

А также - позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ размещен на сайте ЕК.

Один из главных разделов документа посвящен безопасному восстановлению свободы передвижения и отмене внутреннего пограничного контроля странами ЕС.

"Свободное передвижение и трансграничные поездки являются ключевыми для туризма. Поскольку государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения должны быть заменены более целенаправленными мерами. Если общая отмена ограничений не оправдано ситуацией в области здравоохранения, Комиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами-членами с достаточно схожими эпидемическими ситуациями", - говорится в сообщении.

Государства-члены при принятии решений об отмене ограничений должны действовать на основании следующих трех критериев:

- эпидемиологический, в частности, с акцентом на области, где ситуация улучшается, на основе рекомендаций Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и с использованием региональной карты, разработанной ECDC;

- способность применять меры сдерживания на протяжении всего путешествия, в том числе на пограничных переходах, включая дополнительные меры и мероприятия, при которых физическое дистанцирование может быть осложнено;

- экономические и социальные соображения, которые сначала определяют приоритетность трансграничного перемещения в ключевых областях деятельности, включая личные причины.

Отдельно отмечается принцип недискриминации: когда государство-член решает позволить поездки на ее территорию или в конкретные регионы и районы на своей территории, она должна позволять поездки из всех районов, регионов или стран в ЕС с аналогичными эпидемическими условиями.

Ограничения должны быть отменены без какой-либо дискриминации для всех граждан ЕС и всех жителей этого государства, независимо от их национальности, и должны применяться ко всем частям ЕС в схожей эпидемической ситуации.

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