ТОП-чиновникам следует сосредоточиться на работе, а не записях в соцсетях, - юрист

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала пост в Facebook про рыб-прилипал, назвав так своих условных фанатов.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

"И в этот же день, один из таких ее "сторонников", экс-прокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью буквально следующее: амбиции Ирины Венедиктовой занять его предыдущую должность связаны с тем, что конкурс на руководителя ГБР, если бы он был честный и прозрачный, она бы не выиграла, потому что не имеет ни моральных, ни профессиональных качеств. И ее поход в Верховный суд это показал. А карьера Ирины Венедиктовой, с его точки зрения, не будет продолжительной", - сообщила юрист.

Она отметила, что заняв высокую государственную должность, стоит сконцентрироваться на работе, а не постах в Facebook, которые, к тому же, иногда имеют странное содержании, то с оправданиями непонятно перед кем и за что, то с закрытием комментариев.

«Тем более, что руководство страны не чествует такую активность в соцсетях. Вспомним те же слова Зеленского в адрес Нефедова: таможня должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook», - резюмировала Славицкая.