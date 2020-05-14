Войти | Зарегистрироваться
14:19

четверг,
14 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ТОП-чиновникам следует сосредоточиться на работе, а не записях в соцсетях, - юрист

14.05.2020 / 13:59
Тем более, что руководство страны не чествует такую активность в интернете

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала пост в Facebook про рыб-прилипал, назвав так своих условных фанатов.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

"И в этот же день, один из таких ее "сторонников", экс-прокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью буквально следующее: амбиции Ирины Венедиктовой занять его предыдущую должность связаны с тем, что конкурс на руководителя ГБР, если бы он был честный и прозрачный, она бы не выиграла, потому что не имеет ни моральных, ни профессиональных качеств. И ее поход в Верховный суд это показал. А карьера Ирины Венедиктовой, с его точки зрения, не будет продолжительной", - сообщила юрист.

Она отметила, что заняв высокую государственную должность, стоит сконцентрироваться на работе, а не постах в Facebook, которые, к тому же, иногда имеют странное содержании, то с оправданиями непонятно перед кем и за что, то с закрытием комментариев.

«Тем более, что руководство страны не чествует такую активность в соцсетях. Вспомним те же слова Зеленского в адрес Нефедова: таможня должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook», - резюмировала Славицкая.

Рябошапка, Венедиктова, Славицкая
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.