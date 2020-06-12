Войти | Зарегистрироваться
11:35

пятница,
12 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Еврокомиссия выдвинула условия, при которых откроет границу для украинцев

12.06.2020 / 10:23
Еврокомиссия изложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующие рекомендации Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации, будут учитывать принцип взаимности.

Дословно рекомендации ЕК: "Многие третьих стран также ввели ограничения на путешествия для прибывающих из ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС...

Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет".

Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом.

В Еврокомиссии заявили, что наличие и надежность данных из третьих стран должны рассматриваться в качестве ключевых критериев для открытия границ.

В рекомендациях ЕК утверждается, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь с тех третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС.

Главными критериями в этом контексте будут: число новых случаев инфекции на 100 000 населения; тенденция к росту числа новых случаев; общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность.

Еще одним условием для открытия границ будет также способность обеспечить соблюдение мер сдерживания, таких как физическое дистанцирование, в течение всего путешествия, от места отправления до места назначения, в том числе во время любого возможного транзита через районы повышенного риска.

Также будет учитываться возможность использования третьей страны для транзита путешественниками других стран, которые не соответствуют критериям.

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля. Среди первых откроются границы для таких стран Западных Балкан, как Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

Источник

границы, ЕС, Еврокомиссия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июня
11 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.