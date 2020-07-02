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В Украине подняли штрафы за нетрезвое вождение

02.07.2020 / 10:46
С 1 июля в Украине ужесточили наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, штрафы вырастут до 51 тысячи гривен, если нарушение совершено повторно.

Об этом свидетельствует закон № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", который вступает в действие 1 июля

Закон с 1 июля вводит понятие "криминального проступка".

Он также дополняет Уголовный кодекс статьей 286-1, которая усиливает ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии.

За такие действия предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Такое же наказание будет применено к лицу, которое отказывается пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения, или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

А также за употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования или до принятия решения об освобождении от освидетельствования.

Те же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом в размере до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.

Источник

штраф, вождение, нетрезвое состояние
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