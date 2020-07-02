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Порошенко рассказал, сколько есть дел против него, и кто за этим стоит

02.07.2020 / 10:15
Пятый президент Петр Порошенко заявляет, что сейчас против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.

Об этом шла речь в интервью Порошенко Янине Соколовой.

Прямая речь: "24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления, которое прозвучало, нам это не сообщали.

Ну какой Портнов? Какая месть? (Ряд дел против Порошенко открыты по заявлениям экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова – ред).

Это попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым.

Это прямые указания из ОПУ. Именно господина Смирнова, который, соответственно, как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым".

По мнению Порошенко, власть Зеленского использует такой сценарий, чтобы "преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента, фобии относительно событий в Украине", чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство.

Он также добавил, что ему очень понравилась аналогия, что компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле, начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление.

Порошенко напомнил, что враг у Украины один, и это страна-агрессор Россия.

На вопрос, готов ли он к тому, что все же сядет, Порошенко сказал, что "проходил и гораздо более жесткие испытания за 5 президентских лет, в том числе и в 2014 и 2015 годах, и это не самое худшее испытание".

Зеленскому Порошенко напомнил, что во времена тех вызовов, которые стоят перед Украиной, "от президента страна нуждается, чтобы объединились все ресурсы и силы, чтобы спасти государство".

Напомним, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Источник

уголовное производство, Порошенко
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