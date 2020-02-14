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От Венедиктовой требуют назначить всех сотрудников ГБР

14.02.2020 / 16:56
Вследствие полного бездействия руководительницы ГБР, ни один из госслужащих Бюро не назначен на соответствующую должность

Председатель ОО «Совет общественного контроля» Денис Колесников обратился с иском к и.о. директора ГБР Ирине Венедиктовой с требованием утвердить штатное расписание ведомства в соответствии с утвержденной президентом Украины организационной структурой Бюро и назначить всех сотрудников на соответствующие должности.

Как сообщается на странице организации в Facebook, иск подан в Окружной административный суд Киева, пишет ForUm.

«Еще 5 февраля 2020 указом президента Украины №41/2020 утверждена новая организационная структура ГБР. Но Ирина Венедиктова с 7 февраля 2020 года и до настоящего времени не утвердила новое штатное расписание Бюро и не осуществила назначения всех сотрудников центрального аппарата и руководителей территориальных управлений ГБР на должности в соответствии с новой структурой и штатным расписанием», - отмечается в сообщении.

В организации подчеркнули, что вследствие полного бездействия руководительницы ГБР, ни один из госслужащих Бюро, начиная с 7 февраля, не назначен на соответствующую должность в организационной структуре ГБР, и как следствие, работники лишены возможности осуществлять свои полномочия.

«Ситуация вопиющая, ведь это касается всех должностей госслужбы в центральном аппарате и территориальных управлениях, следственных, оперативных подразделениях, подразделениях внутреннего контроля и других подразделениях», - акцентировали в общественной организации.

Кроме того, следователи ГБР, не назначенные на должности в новую организационную структуру ГБР, потеряли с 7 февраля право осуществлять любые следственные действия и принимать какие-либо процессуальные решения по уголовным производствам ГБР.

Фактически, в результате бездействия Венедиктовой деятельность ГБР юридически заблокирована.

Третьими лицами в иске указаны 278 сотрудников ГБР центрального аппарата Бюро и руководители всех территориальных управлений.

Напомним, 27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Временно исполняющим обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.

Колесников, ГБР, Венедиктова
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