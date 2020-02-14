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Коронавирус: Укрпочта прекратила принимать посылки в Китай

14.02.2020 / 16:47
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы.

Но из-за сокращения количества рейсов в Китай Укрпочта временно прекращает прием посылок в эту страну.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты

В Укрпочте сообщили, что в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен.

Также из-за значительного сокращения количества рейсов, сроки доставки товаров из Китая в Украину могут быть увеличены.

Ссылаясь на ВОЗ, Укрпочта настаивает, что люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения коронавирусом и призывает доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

Дословно: «Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных азначенных почтовых операторов-партнеров Укрпочты все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ".

Напомним: в декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.

На борту лайнера Diamond Princess, по последним данным, 175 человек подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Источник

коронавирус, Китай, ВОЗ, Укрпочта
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