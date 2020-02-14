Сербский Патриарх приедет на Всеправославное совещание в Амман

Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней приедет на Всеправославное совещание в Амман (Иордания).

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сегодня в своем Телеграм-канале написал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Сегодня проходил Святой Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви. Мы еще раз обсудили и приняли решение участвовать в братском совещании Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании, которое инициировал Иерусалимский Патриарх Феофил. Надеюсь увидеть в Аммане вашего митрополита Киевского Блаженнейшего Онуфрия», - цитирует епископ Виктор слова Патриарха Иринея.

Владыка Виктор (Коцаба) опубликовал совместную фотографию с Патриархом с подписью: «Сербский Патриарх Ириней во время встречи с делегацией Украинской Православной Церкви в Белграде 30 января».

Ранее сообщалось, что встреча глав и представителей Православных Церквей для обсуждения «украинского церковного вопроса» состоится в Аммане (Иордания) 26 февраля.