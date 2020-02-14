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Сербский Патриарх приедет на Всеправославное совещание в Амман

14.02.2020 / 16:42
Сербский Патриарх приедет на Всеправославное совещание в Амман
Епископ Виктор (Коцаба) и Сербский Патриарх Ириней Источник: Центр информации УПЦ
Встреча глав и представителей Православных Церквей для обсуждения «украинского церковного вопроса» состоится в Аммане (Иордания) 26 февраля

Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней приедет на Всеправославное совещание в Амман (Иордания).

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сегодня в своем Телеграм-канале написал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Сегодня проходил Святой Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви. Мы еще раз обсудили и приняли решение участвовать в братском совещании Предстоятелей Поместных Церквей в Иордании, которое инициировал Иерусалимский Патриарх Феофил. Надеюсь увидеть в Аммане вашего митрополита Киевского Блаженнейшего Онуфрия», - цитирует епископ Виктор слова Патриарха Иринея.

Владыка Виктор (Коцаба) опубликовал совместную фотографию с Патриархом с подписью: «Сербский Патриарх Ириней во время встречи с делегацией Украинской Православной Церкви в Белграде 30 января».

Ранее сообщалось, что встреча глав и представителей Православных Церквей для обсуждения «украинского церковного вопроса» состоится в Аммане (Иордания) 26 февраля.

Источник: Inpress.ua
Иордания, Сербская Православная Церковь
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