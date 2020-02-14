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Стало известно, когда состоится Всеправославное совещание в Иордании

14.02.2020 / 15:13
Стало известно, когда состоится Всеправославное совещание в Иордании
Столица Иордании город Амман / РИА Новости Источник: Интерфакс
На днях РПЦ сообщила, что в иорданской встрече готов участвовать Патриарх Кирилл

Встреча глав и представителей Православных Церквей для обсуждения «украинского церковного вопроса» состоится в Аммане (Иордания) 26 февраля.

Об этом сказал секретарь Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о составе участников этой встречи, священник сказал, что «пока полных данных нет».

На днях РПЦ сообщила, что в иорданской встрече готов участвовать Патриарх Кирилл. Кроме того, сегодня стало известно об участии в этом форуме Сербского Патриарха Иринея, а также о том, что своих делегатов на встречу в Иордании направят Румынская и Польская Православные Церкви.

С инициативой провести в Аммане встречу глав поместных Церквей выступил 21 ноября прошлого года Иерусалимский Патриарх Феофил.

Приветствуя эту инициативу, Русская Православная Церковь в то же время признает, что «для достижения видимых результатов могут понадобиться многие усилия и не одна встреча», о чем заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Источник: Inpress.ua
православие, Иордания
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