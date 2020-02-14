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Корниенко: наша позиция - "особый статус" ОРДЛО в Конституцию не вписывать

14.02.2020 / 14:52
В партии "Слуга народа" остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом заявил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации – ИФ) были без какого-либо "особого статуса", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.

"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", - сказал Корниенко.

Источник

Конституция, особый статус, ОРДЛО, Корниенко
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