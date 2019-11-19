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Разумков: написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи"

19.11.2019 / 12:49
Законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет разрабатываться после встречи лидеров стран "Нормандской четверки".

Об этом заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, также как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после "Нормандской встречи", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник, 18 ноября.

Он также высказал надежду, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" даст ответы на многие существующие в обществе вопросы.

"И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент, совместно: Верховная Рада, Офис президента и общество", - отметил спикер.

Разумков отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в отсутствии работы над законопроектом.

Как сообщалось, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.

Источник 

особый статус, ОРДЛО, Разумков, Нормандский формат
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