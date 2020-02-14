Дело о "мешке денег" через границу: за полгода ГБР подозреваемых не нашло

Об это идет речь в ответе ГБР на запрос "Украинской правды"

УП интересовалась, на какой стадии находится расследование в этом производстве, объявлялось ли подозрение экс-жене бывшего главы Нацполиции Сергея Князева Виктории, которая находилась в автомобиле, пересекшем границу с Польшей, и другим лицам.

В то же время в ГБР "Украинской правде" подтвердили только, что Следственное управление ГБР во Львове осуществляет досудебное расследование от 23 сентября 2019 года по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами таможенного поста Львовской таможни ДФС своих служебных обязанностей.

Дословно ГБР: "На момент предоставления информации на информационный запрос, досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве - продолжается, необходимые следственные и процессуальные действия проводятся, о подозрении каким-либо лицам – не сообщалось.

О результатах осуществления досудебных расследований в указанном уголовном производстве, в установленные законодательством сроки и способ, будет сообщено заинтересованным лицам".

Вопрос, расследует ли ГБР какие-либо производства в отношении Виктории Князевой и бывшего главы Нацполиции Сергея Князева, в бюро тоже оставили без ответа.

В Едином реестре судебных решений по указанному производству находится только одно судебное решение от ноября 2019 года о получении отдельных документов от правоохранительных органов Республики Польша.

Напомним: 23 сентября "Украинской правде" стало известно, что в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" между Украиной и Польшей на выходных задержали Mersedes-Benz с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший 500 тысяч евро без необходимого декларирования.

В тот же день председатель Нацполиции Сергей Князев заявил об информационной атаке против него и его бывшей жены. По его словам, Князева пересекала границу вместе с владельцем средств – директором строительной компании. Он утверждал, что деньги были задекларированы.

24 сентября в ГБР сообщили, что следователи под руководством Генпрокуратуры расследуют дело "по распространенной в СМИ информации". Действия работников таможенного поста Львовской таможни ГФС были квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса - невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Также в этот день Князев подал в отставку с поста председателя Нацполиции.

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