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Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета МАУ и черных ящиков

21.01.2020 / 09:04
Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета МАУ и черных ящиков
Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и черных ящиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, 20 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии Иран придерживался большинства договоренностей.

"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном были выполнены", - заявил он.

Также Зеленский отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быструю идентификацию тел граждан Украины и их возвращение.

Кроме того, украинский президент отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

В ходе встречи Зеленский также обсудил с Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Отмечается, что в Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.

Источник 

Украина, самолет, крушение, обломки, Иран, черные ящики
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