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Директора госпредприятия задержали с полумиллионной взяткой в Киеве

21.02.2020 / 13:19
В Киеве задержали директора одного из государственных предприятий на получении неправомерной выгоды в сумме более полумиллиона гривен.

Об этом сообщают прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Частная компания осуществляла охрану территорий государственного предприятия и предоставляла услуги по уборке. В декабре истекал срок этого договора, поэтому для его продолжения чиновник требовал от предпринимателя ежемесячный "откат" в сумме 205 тыс. гривен. А уже в феврале насчитал ему "долг" за три месяца в сумме более полмиллиона гривен (553 тысяч)".

Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второго транша в сумме 500 тысяч гривен 20 февраля директор госпредприятия был задержан на территории города Киева.

Прошли обыски по месту работы и жительства задержанного. Ему готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник

взятка, директор госпредприятия
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