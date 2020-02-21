Директора госпредприятия задержали с полумиллионной взяткой в Киеве

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Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии21.02.2020 / 09:27
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17:59
Кличко похвастался, что на "стеклянном мосту" сэкономил 100 миллионов
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10:04
Ремонт, молотки и тысячи конвертов: На что Центр коммуникации Киевсовета тратит бюджетные миллионы
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14:15
В день траура радикально настроенные протестующие пытались организовать провокации на законной стройке Никольской Слободки
- 17:59
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09:08
В Николаеве взорвали банкомат и украли 250 тысяч
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09:14
В Николаеве двух патрульных задержали за продажу марихуаны
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09:24
ДТП в Псковской области унесло жизни 8 украинцев
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09:17
Поваленные деревья и школы без крыш - на Прикарпатье "разгулялся" ветер
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10:46
Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве
- 09:08
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09:11
В аэропорту Мадрида экстренно сел самолет со сломанным двигателем
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09:14
Американский сурок Фил спрогнозировал раннюю весну
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11:04
В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
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09:16
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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09:34
На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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