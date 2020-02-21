Зеленский призвал украинцев к единству

"Дорогие украинцы! Мы чтим подвиг Героев Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за европейский выбор нашего народа, демократические ценности, возможность жить достойно и строить лучшее будущее. Этот день - дань жертвенности, героизма, мужества и патриотизма. Это символ несокрушимости и источник вдохновения для украинских воинов, которые сейчас защищают Украину", - сказал он в своем обращении 20 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский призвал весь украинский народ к единству в "это полное вызовов для нашего государства время".

"В то же время хочу заверить, что курс государства на реализацию ключевых требований украинского общества остается неизменным", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что также необходимо делать всё, чтобы трагические события 18-20 февраля 2014 года никогда не повторились.

"Ведь человеческая жизнь является высшей ценностью. Выражаю глубокие соболезнования семьям всех погибших на Майдане. Вечная память Героям. Слава Украине! Героям Слава!", - сказал президент.

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