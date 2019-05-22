В Черкасской области появился новый храм УПЦ в честь святого Алексея, человека Божия

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний освятил новый храм в честь святого Алексея, человека Божия в Смеле.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии.

Митрополит Софроний совершил обряд освящения храма в сослужении священников Смелянского благочиния.

Также владыка Софроний наградил клириков очередными богослужебными наградами, а по завершению Божественной литургии отметил также активных прихожан, которые трудились над сооружением Божьего храма.