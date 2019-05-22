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В Черкасской области появился новый храм УПЦ в честь святого Алексея, человека Божия

22.05.2019 / 16:53
В Черкасской области появился новый храм УПЦ в честь святого Алексея, человека Божия
На Черкащине освятили храм УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Софроний совершил обряд освящения храма в сослужении священников

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний освятил новый храм в честь святого Алексея, человека Божия в Смеле.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии.

Митрополит Софроний совершил обряд освящения храма в сослужении священников Смелянского благочиния.

Также владыка Софроний наградил клириков очередными богослужебными наградами, а по завершению Божественной литургии отметил также активных прихожан, которые трудились над сооружением Божьего храма.

Источник: Inpress.ua
Черкасская область, УПЦ
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