Возле Зеленского "засветился" дипломат, который может возглавить МИД

Об этом сообщает "Европейская правда".

Из официальных сообщений администрации нового президента видно, что Вадим Пристайко и Елена Зеркаль участвовали в первых международных встречах президента Зеленского.

Как стало известно "Европейской правде" из собственных источников, кандидатуру Вадима Пристайко рассматривают на пост главы МИД. Во вторник Пристайко отметил агентству "Интерфакс-Украина", что готов возглавить министерство, если получит такое предложение от президента Зеленского.

"Если мне предложат возглавить Министерство иностранных дел, я готов", - сказал он. Пристайко также сказал, что сейчас он от имени МИД помогает "переходной команде" в проведении эффективных международных встреч.

Источники ЕП также подтверждают, что ведутся переговоры о работе Елены Зеркаль внешнеполитическим советником президента Зеленского. Это подтвердили сразу несколько источников, близких к процессу.

Ожидаются и другие изменения во внешнеполитическом блоке, в частности среди послов.

Народный депутат Сергей Лещенко также сообщил в Telegram, что новым главой ММД может стать Пристайко.

"Новым министром иностранных дел может стать Вадим Пристайко. После внесения его кандидатуры, за министра должна проголосовать Рада", - сказал Лещенко.

Он отметил, что Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.

Лещенко сообщил, что познакомился с Пристайко в 2013 году, когда он был послом Украины в Канаде, а с 2014 по 2017 года он был заместителем министра иностранных дел, позже стал главой миссии Украины при НАТО.

По его словам, Пристайко присутствовал на международных встречах Зеленского с гостями инаугурации в понедельник, в частности, на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Напомним: 17 мая Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.

Он также рассказал об "очень хороших" переговорах с Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

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