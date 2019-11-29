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Зеркаль написала заявление об отставке

29.11.2019 / 16:15
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении 28 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеркаль опубликовала заявление на своей странице в Facebook. "Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала она.

Зеркаль также поблагодарила тех, с кем работала последние пять лет.

Ранее она заявляла, что намерена работать в сфере гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

Напомним: 19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касающегося захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Она также предположила, что после ее отставки Украину в деле против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Президент Владимир Зеленский в мае назначил Зеркаль на должность в тогда еще администрацию президента. Речь шла о том, что она будет руководить внешнеполитическим блоком его офиса.

Однако в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с официального сайта главы государства, а дальше был отменен.

По данным источников, Зеркаль отказалась от должности из-за неприемлемости сотрудничества с руководством АП, а именно с главой администрации Андреем Богданом.

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увольнение, МИД, Зеркаль
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