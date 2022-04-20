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Управделами УПЦ рассказал, почему веру нужно подкреплять делами

20.04.2022 / 14:40
Управделами УПЦ рассказал, почему веру нужно подкреплять делами
Источник: Центр информации УПЦ
Что для того, чтобы получить у Бога все, что нам требуется, нужно прежде всего поверить в то, что получим просимое

Вера - дар, ниспосланный от Бога, и проповедовать ее должны не только слова, но и дела.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

Владыка напомнил, что в евангельском отрывке, который читается на Литургии Преждеосвященных Даров в Великую Среду, говорится о некоей женщине, которая совершила необычный и неоправданный поступок – возлила на ноги Спасителя целый сосуд драгоценного мира.

«Образ женщины-блудницы – один из самых ярких примеров искреннего покаяния, который можем встретить в Евангелии. Ее образ показывает, что как бы глубоко человек ни пал, с помощью Божией он всегда может подняться и преисполниться величайшей добродетели. Грех этой женщины был тяжек, слишком пагубен, может быть даже непреодолим собственными силами. Но грешница, возлившая миро на ноги Господа и тем самым воздавшая Ему Божественные почести, уповала не на себя и свою волю, а на Божию помощь, Его промысл. И вера спасла ее», – отметил архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что для того, чтобы получить у Бога все, что нам требуется, нужно прежде всего поверить в то, что получим просимое.

«Но при этом не должны забывать, что самым главным желанием, самой первой целью должно быть стремление соединиться с Богом», – подчеркнул митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
вера, УПЦ, митрополит Антоний
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