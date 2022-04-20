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На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели украинских военнослужащих

20.04.2022 / 15:20
На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели украинских военнослужащих
Источник: Центр информации УПЦ
В селе Горники Волынской области священники УПЦ совершили чин отпевания воина Павла Ващука

Во Владимир-Волынской и Черновицко-Буковинской епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии, в селе Горники Волынской области священники УПЦ совершили чин отпевания воина Павла Ващука.

Воин погиб во время ракетного обстрела Ровенского полигона и после подтверждения ДНК-экспертизы тело передали на погребение.

На Буковине в поселке Глыбокая в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ священники отпели воина Ивана Куцого.

Чин отпевания совершили настоятель прихода протоиерей Димитрий Завялец, клирики храма и благочиния.

Как сообщалось ранее, в Александрии тысячи людей проститься с погибшими защитниками Украины, которых отпели священники УПЦ, а в селе Алексеевка на Буковине протоиерей Александр Кислицен и иерей Иоанн Чаглей отпели защитника Украины Николая Гиренко.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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