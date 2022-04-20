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В Одессе монастырь УПЦ выпекает хлеб для нуждающихся

20.04.2022 / 13:30
В Одессе монастырь УПЦ выпекает хлеб для нуждающихся
Источник: Центр информации УПЦ
Монастырский хлеб будут передавать малообеспеченным, военным и нуждающимся

В Одессе Украинская Православная Церковь начинает благотворительный проект «Социальный хлеб для нуждающихся».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, монастырский хлеб будут передавать малообеспеченным, военным и нуждающимся.

«Во время войны многие вещи, которым мы раньше не предавали особой ценности, или попросту считали обыденными и постоянными. Сегодня вновь имеют великую ценность. Хлеб - это душа каждого стола, хлеб - это важная и неотъемлемая часть рациона каждого человека. Монастырский хлеб - это легенда, о которой многие слышали и многие хотят вновь почувствовать его вкус», - рассказали в Одесской епархии.

В сюжете Одесской епархии показали, как выпекается монастырский хлеб, поделились особенностями его приготовления и призвали присоединяться к благотворительным инициативам Церкви.

Как сообщалось ранее, в одесском Михаило-Архангельском монастыре начали выпечку пасхальных куличей, которые по монастырской традиции бесплатно раздадут жителям города.

Монахини ежегодно выпекают до 10 тыс пасок и раздают нуждающимся. В этом году решили испечь побольше – 12 тыс.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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