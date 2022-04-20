В Запорожье УПЦ передала помощь роженицам и беременным

В Запорожье мамам с новорожденными детьми и беременным передали гуманитарную помощь от Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епархии, женщинам передали детскую одежду, питание, средства гигиены.

В связи со сложностями в транспортировке, детскую одежду, детское питание, подгузники и другие необходимые вещи из гуманитарного центра УПЦ отправили почтовой службой каждой женщине индивидуально.

При этом некоторые мамы с малышами и беременные еще не смогли получить посылки из-за проблем с доставкой.

Как сообщалось ранее, первый гуманитарный груз от Черновицко-Буковинской епархии в Запорожье доставили в конце марта.