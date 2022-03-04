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Предстоятель УПЦ просит Путина остановить войну: кровь разделяет людей

04.03.2022 / 18:40
Предстоятель УПЦ просит Путина остановить войну: кровь разделяет людей
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий призвал терпеть друг друга, уважать друг друга, любить Бога и в Боге быть едиными

Война не приносит блага народу, война проливает кровь, а кровь разделяет людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий после молебна о наступлении мира в Украине.

«Во всей Украинской Православной Церкви совершаем молитву за мир на украинской земле. К великой печали, уже девятый день как продолжается война на нашей земле. Российские войска введены в Украину. Это печаль, которая наполняет сердца. Люди гибнут – гибнут мирные жители, гибнут дети. Земля наполнилась плачем и скорбью. Беженцы не имеют где приклонить голову. Мы молимся, чтобы Господь помиловал нас», – сказал митрополит Онуфрий.

Блаженнейший напомнил, что УПЦ всегда учила и проповедовала любовь между народами.

«Особенно мы желали, чтобы был мир и согласие между русским и украинским народами. Мы хотели, чтобы эти народы жили, как добрые соседи: в уважении друг к другу, терпении друг к другу и в любви. Нас за это оскорбляли и оскорбляют до сих пор, обзывают всякими непристойными словами и выражениями. Но мы не смотрим на это. Мы и сегодня хотим, чтобы русский народ и украинский народ жили мирно между собой», – считает архипастырь.

Предстоятель УПЦ снова обратился к Президенту РФ Владимиру Путину: «Владимир Владимирович, сделайте все, чтобы прекратилась война на украинской земле! Война не приносит блага народу. Война проливает кровь. А кровь разделяет людей. Вы можете это сделать, и мы верим и желаем, чтобы вы это совершили. Просим, чтобы дни Великого поста были для нас мирными, чтобы мы в радости встретили светлый праздник жизни – праздник Святого Христова Воскресения».

Проблемы между народами есть, были и будут, - констатировал Блаженнейший. «Но мы всегда отстаивали такую точку зрения, что мы как творение Божие, одаренные разумом и словом, должны решать эти проблемы с помощью разумного слова», - добавил он.

«Призываем, чтобы обе стороны: российская сторона и украинская сторона, – сели за стол переговоров, и все проблемы, которые существуют, на них решились, а не с помощью меча. Меч разделяет, а любовь соединяет», - отметил владыка.

Митрополит Онуфрий призвал терпеть друг друга, уважать друг друга, любить Бога и в Боге быть едиными.

«Это единство, которое никто и ничто не может разрушить. То единство, которое достигается с помощью меча, недолговременно и ненадежно. Это единство человеческое, и оно распадается. А то единство, которое в Боге, - вечно. Я хотел бы, чтобы между нашими народами было единство в Боге, чтобы любили друг друга и были в Боге едины. Пусть Господь благословит всех нас!», - заключил Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
война, Путин, УПЦ, митрополит Онуфрий
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