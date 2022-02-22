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Предстоятель УПЦ заявил, что Церковь поддерживает территориальную целостность Украины

22.02.2022 / 16:40
Предстоятель УПЦ заявил, что Церковь поддерживает территориальную целостность Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ призвал лидеров государств и всех, от кого это зависит, не допустить новой войны

Украинская Православная Церковь поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в связи с обострением военной эскалации на Востоке Украины.

«Украинская Православная Церковь последовательно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины и призывает своих верных молиться за мир в нашем Украинском государстве и во всем мире», – подчеркнул Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ призвал лидеров государств и всех, от кого это зависит, не допустить новой войны.

«Война – это тяжелый грех перед Богом!», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
Украина, война, УПЦ, митрополит Онуфрий
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