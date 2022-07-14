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В УПЦ считают, что нападение РФ на Украину невозможно оправдать ничем

13.07.2022 / 18:30
В УПЦ считают, что нападение РФ на Украину невозможно оправдать ничем
Источник: Центр информации УПЦ
Вместе с внешней войной обострилось и положение верующих УПЦ на так называемом «внутреннем фронте»

Из-за вторжения российских войск Украина уже никогда не будет такой, как раньше.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) сказал в интервью грекоязычному ресурсу news-politics.com.

«Тысячи наших сограждан погибли, защищая свою Родину, разрушена инфраструктура, в катастрофическом состоянии находится экономика. Нас поставили на грань выживания, а вероятность гуманитарной катастрофы достаточно высока. Но даже если не учитывать все эти страшные факторы, а только учесть, что за 5 месяцев этой войны погибло почти 5 тысяч мирных жителей Украины, среди которых почти три сотни детей, то становится очевидным, что эту войну иначе как безумием назвать нельзя , и никакими причинами оправдать ее невозможно», – отметил владыка.

Епископ Виктор напомнил, что вместе с внешней войной обострилось и положение верующих УПЦ на так называемом «внутреннем фронте» – битва, которую ведут против Церкви представители других конфессий и отдельные представители власти.

«Преимущественно на западе Украины у нас продолжают отбирать храмы, наших верующих и священников нередко бьют, и все это происходит на фоне военной агрессии со стороны Российской Федерации, в результате которой, в основном, на востоке страны полностью или частично от взрывов или обстрелов разрушено более 70 храмов УПЦ. Ситуация так непонятна, что она не укладывается в голову: на западе Украины наши храмы отбирают, а на востоке – разрушают», – сказал архиерей.

По словам иерарха УПЦ, по состоянию на 4 июля 2022 года в УПЦ зафиксировано 222 случая рейдерского захвата религиозных общин и 48 случаев запрета деятельности УПЦ органами местного самоуправления.

«Наши прихожане воюют на фронте, наша Церковь осуществляет невероятную по своим масштабам социально-гуманитарную миссию, и в то же время храмы УПЦ отбирают, обвиняя при этом нас в непатриотизме! Никакой логики здесь не видно, кроме «логики» врага рода человеческого, которому само присутствие Церкви мешает», – считает епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
Украина, война, УПЦ, епископ Виктор
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