Войти | Зарегистрироваться
17:18

четверг,
14 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ УПЦ рассказал о перспективах диалога УПЦ с ПЦУ

14.07.2022 / 11:00
Епископ УПЦ рассказал о перспективах диалога УПЦ с ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Феофаниевский Собор обозначил конкретные условия для начала диалога с ПЦУ

Диалог с представителями ПЦУ невозможен, пока они агрессивны по отношению к УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) сказал в интервью грекоязычному ресурсу news-politics.com.

«Диалог предполагает наличие собеседников, которые готовы слышать и слушать друг друга. Диалог – это разговор двух цивилизованных людей. Однако диалог физически и практически невозможен, когда один из собеседников стоит с битой в руке и не только угрожает, но и применяет ее к другому собеседнику. Скажите, какой диалог может быть с человеком, который сломал дверь в моем доме, ворвался в мое жилище и грозит расправой всем его обитателям?» – сказал епископ Виктор.

Одной из причин агрессии сторонников ПЦУ по отношению к верующим и духовенству архиерей считает целенаправленное создание в СМИ образа врага из Украинской Православной Церкви.

«В течение многих лет недобросовестные журналисты делали все, чтобы настроить обывателя против УПЦ. В какой-то степени им это удалось, что не удивительно, поскольку владеющий информацией влияет на умы общества. Стоит только почитать Джорджа Оруэлла, и все становится понятным», – отметил владыка.

«С другой стороны, на поток лжи и клеветы в адрес Церкви никак не реагировали власти, а в определенные моменты даже помогали. Достаточно вспомнить, чем на протяжении нескольких лет занимался бывший президент Украины Петр Порошенко, чтобы понять, что агрессия против УПЦ – это не эпизодическое явление, ограниченное географическими границами какого-то одного региона, а целая программа, которая используется в политических целях», – говорит он.

Иерарх УПЦ напомнил, что Феофаниевский Собор обозначил конкретные условия для начала диалога с ПЦУ.

«Прежде всего представители ПЦУ должны прекратить свою агрессивную деятельность против УПЦ. Мы открыты к диалогу, но для того, чтобы он начался, нужно прежде всего прекратить избивать наших верующих и выбрасывать их из построенных ими же храмов», – добавил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, епископ виктор (коцаба)
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июля
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.