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На Одесчине прославили икону Богородицы «Славногорская»

14.07.2022 / 11:40
На Одесчине прославили икону Богородицы «Славногорская»
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением духовенство и верующие сугубо молились о мире в Украине

На Одесчине в женском монастыре иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» УПЦ села Белка состоялось прославление иконы Божией Матери «Славногорская».

Как сообщает Центр информации на пресс-службу Ильинского монастыря Одессы, Божественную литургию и прославление возглавил митрополит Балтский и Ананьевский Алексий в сослужении архиепископа Арцизского Виктора.

За богослужением духовенство и верующие сугубо молились о мире в Украине. После литургии был совершен крестный ход.

Митрополит Алексий поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву в этот исторический день для Балтской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, решением Священного Синода УПЦ от 12 мая 2022 года Балтская епархия получила благословение на богослужебное использование текста акафиста перед иконой Божией Матери «Славногорская».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, икона Богородицы, Одесская епархия
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