Священник УПЦ объяснил, почему возникают войны

Война является крайним проявлением греховности человека.



Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал заместитель главы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).



«Некоторые говорят, что причиной войн есть ненависть, дошедшая до крайней степени. Другие говорят, что причиной войн является алчность. Но святые Отцы говорят о том, что любой грех, любая страсть человека, доведенная до неимоверных размеров смертельного греха, является причиной войн и нестроений, которая сопровождают всю историю человечества», — сказал священник.







Архимандрит Лука отметил, что историки подсчитали, сколько времени не было войн на планете. «Из всего известного людям нт исторического этапа жизни человека на Земле, всего около 10 или чуть больше лет за всю историю человечества на Земле был мир. В одном или другом историческом этапе, на одном или втором континенте или стране всегда проходили войны. Причиной этому — греховность человечества», — добавил он



Заместитель главы Синодального отдела отметил, что святые отцы говорили: «Господь одарил человека великим даром — свободой воли, свободой действий».



«И вот преступные пользования дарованной Богом свободы в своих греховных стремлениях человек использует для страшной войны. Господь, так как даровал свободу человеку, Он ее ни в коем случае не ущемляет и не умаляет. С одной стороны это оказалось великим даром, но с другой стороны это оказалось и великим испытанием для падшего человеческого естества», — отметил архимандрит Лука (Винарчук).