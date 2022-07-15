На Киевщине настоятель и верующие храма подтвердили свою верность УПЦ

На Киевщине в селе Вита-Почтовая Фастовского района представители ПЦУ пытались организовать переход в свою структуру храма Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, несмотря на попытки сторонников ПЦУ организовать перевод общины УПЦ, прихожане храма остались верными Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Сторонники ПЦУ устроили незаконное собрание, которое пытались выдать за собрание религиозной общины Рождества Пресвятой Богородицы.

Однако настоятель, возглавляющий приход 27 лет, и члены религиозной общины категорически отказались переходить в раскол.

По свидетельству очевидцев, протоколы собрания заготовили предварительно, что является признаком подделки документов для последующей регистрации.

На это собрание сторонники ПЦУ для массовки привезли людей, которых никто из прихожан ни разу не видел в селе. По команде они подняли руки и проголосовали о переходе в ПЦУ, несмотря на то, что не являлись ни членами прихода, ни даже жителями Виты-Почтовой. Местные жители, хоть и присутствовали, однако, участия в собрании не принимали.

Как сообщалось, религиозная община храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы еще 1 мая провела приходское собрание, на котором все прихожане единогласно подтвердили свое дальнейшее пребывание в лоне Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.