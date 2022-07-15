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На Кировоградщине УПЦ организовала лагерь для детей-инвалидов

14.07.2022 / 15:45
На Кировоградщине УПЦ организовала лагерь для детей-инвалидов
Источник: Центр информации УПЦ
В лагере работают волонтеры воскресной Алексеевской школы, они участвуют в занятиях с детьми и помогают готовить

На Кировогражщине в Александрии волонтеры Украинской Православной Церкви открыли двухнедельный лагерь для детей с инвалидностью на 20 человек.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на alexandria-eparhia.org.ua, открытие лагеря состоятелось по благословению архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа и при активной поддержке приходов храма преподобного Варсонофия Херсонского и храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

«В лагере работают волонтеры воскресной Алексеевской школы, они участвуют в занятиях с детьми и помогают готовить. В первый день смены волонтеры устроили лесной сказочный квест, во второй день – водные игры. Дети играют, купаются, выполняют задания, участвуют в мастер-классах», – говорится на сайте.

Также выражается благодарность владыке за помощь, молитвы и поддержку.

Как сообщалось ранее, в Одессе на базе Архангело-Михайловского женского монастыря Украинской Православной Церкви стараниями сестер обители организовали работу детского православного лагеря «Встреча».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, детский лагерь, Александрийская епархия
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