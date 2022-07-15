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Предстоятель УПЦ рассказал, как современный человек может стать апостолом

14.07.2022 / 17:30
Предстоятель УПЦ рассказал, как современный человек может стать апостолом
Источник: Центр информации УПЦ
Каждый человек становится в свою меру апостолом

Нужно стараться уподобляться апостолам Христовым, если не проповедью, то своей благочестивой жизнью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Во время Своего земного служения Спаситель ходил из селения в селение, из города в город и возвещал людям о том, что приблизилось Царствие Небесное. Господь избрал себе в ученики 12 апостолов из простых людей — рыбаков, мытарей, наполнил их Своей благодатью, и они изменили весь мир своею проповедью о Христе распятом и воскресшем», - сказал Предстоятель УПЦ.

Архипастырь отметил, что слово апостолов сокрушало ложные учения, идолослужения, чародейства и всякие прочие пороки — так люди начинали понимать истину, и истина делала их свободными.

Блаженнейший добавил, что порабощает человека грех.

«Апостолы научили людей, как освободиться от этого господствующего в мире греха, суть которого является гордыня. Гордыня – это ложь, которая говорит человеку о том, что он не такой, как есть, она возносит человека и приписывает ему те качества и те достоинства, которыми человек не обладает. Бог дает человеку таланты не для того, чтобы он гордился, а для того, чтобы использовал их для проявления любви к Богу и ближнему», — объяснил он.

Митрополит Онуфрий отметил, что именно апостолы возвещали людям эту истину и одним из таких служителей Божий был Андрей Первозванный, который достиг наших мест.

«Семя веры, которое посеял апостол Андрей на нашей земле в свое время дало обильный плод — при святом князе Владимире Русь была крещена большим великим крещением, и мы стали все последователями и учениками Господа», — сказал архипастырь.

Каждый человек становится в свою меру апостолом, считает Предстоятель.

«Апостолы проповедовали о Христе слово веры через уста свои, а мы должны проповедовать своей жизнью. Человек может не учить никого, но если он будет жить благочестиво, если он будет любить Бога и ближнего, то его жизнь, его поступки, его дела будут самым сильным средством проповеди о Христе. Поэтому каждый человек в свою меру является апостолом и должен быть апостолом, чтобы возвещать миру о красоте Божественной жизни», — заключил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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