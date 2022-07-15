Священники УПЦ отпели погибших жителей в Харькове и воина в Ровенской области

Священники Украинской Православной Церкви отпели погибших мирных жителей в Харькове и украинского воина на Ровенщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших мирных жителей и воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Харьковской епархии клирик храма Архистратига Михаила поселка Лизогубовка совершил отпевание погибших в результате артиллерийских обстрелов города Харькова 11 июля.

Иерей Вячеслав Каюн отпел 17-летнего парня и его отца, которые при обстреле проезжали шиномонтаж на автомобиле.

Священники Ровенской епархии в Татьяновском храме Здолбунова отпели воина Романа Яремчука. Родился и вырос Роман Яремчук в городе Здолбунов. Роману было всего 25, на войну пошел добровольцем в начале марта 2022 года. Служил в пехоте, погиб под Краматорском, в результате вражеского артобстрела украинских позиций.

«Сегодня плачет не только Здолбуновщина, плачет вся Украина. Мы потеряли Защитника Украины и просто хорошего парня. Выражаю соболезнования всей семье Романа, а также сестре нашего храма Светлане Григорьевне, бабушке Романа. Совсем недавно мы прощались с мамой Романа, которую забрала страшная болезнь, а сегодня молимся, чтобы Господь и его поселил в домах с праведными. Вечная память герою и низкий поклон семье за ​​сына», - сказал после отпевания протоиерей Юрий Шевчук.