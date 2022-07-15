В Виннице из-за ракетного удара пострадал храм УПЦ, есть раненые

В Виннице от ракетного удара 14 июля пострадал храм великомученика Георгия Победоносца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, взрывной волной в храме выбило все окна и двери, внутри взлетела обшивка, повредились купола.

«Перед ракетным ударом в храме совершали чин отпевания. Когда произошел взрыв, в церкви оставалось еще больше десяти человек. В просфорне, которая находится у храма, также находились две женщины. Люди получили ранения, но это настоящее Божье чудо, что все остались в живых», - поделился настоятель храма протоиерей Валерий Швец.

Полностью разрушено здание приходской воскресной школы, серьезно пострадали хозяйственные помещения.

Георгиевский храм в Виннице находится на стадии строительства. В результате ракетного удара многие работы прихожанам придется начинать заново.

Как сообщалось ранее, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли 23 человека, в том числе трое детей, пострадали и находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести 66 человек.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий обратился со словами соболезнования к родным и близким погибших и призвал верующих молиться за раненых.

Поддержать прихожан Свято-Георгиевского храма можно по реквизитам.