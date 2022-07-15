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Митрополит УПЦ рассказал, как живет Святогорская лавра под обстрелами

15.07.2022 / 12:45
Митрополит УПЦ рассказал, как живет Святогорская лавра под обстрелами
Источник: Центр информации УПЦ
Снимок письма опубликовал в Телеграм епископ Виктор (Коцаба)

В Святогорской лавре остаются монахи и беженцы, ежедневно совершаются богослужения.

Об этом написал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений. Снимок письма опубликовал в Телеграм епископ Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы в подвалах, там же служим всенощную и вечерню, ежедневно литургия в соборе, а в воскресенье и праздники 2 литургии, одна в пещерах. Сегодня удары по обители и корпусам и разрушение в Покровском храме», – написал митрополит Арсений.

Владыка поделился, что получил письмо от владыки Илариона и назвал его «радостью и утешением до слез».

«Храни Вас и всех Господь. Просим святых молитв. Остаемся под Покровом Божией Матери и Вам желаем того же», – заключил наместник Святогорской лавры.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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