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Харьковская епархия УПЦ помогает украинским воинам, медикам и беженцам

15.07.2022 / 13:00
Харьковская епархия УПЦ помогает украинским воинам, медикам и беженцам
Источник: Центр информации УПЦ
Благотворительную гуманитарную помощь медикам доставили священнослужители и волонтеры Харьковской епархии

Харьковская епархия Украинской Православной Церкви оказывает духовную и материальную поддержку ВСУ, медикам и всем нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия священник Трехсвятительского храма Сергей Казимир передал благотворительную гуманитарную помощь для воинов ВСУ.

Митрополит Онуфрий передал средства гигиены и медикаменты в роддом Харькова. Благотворительную гуманитарную помощь медикам доставили священнослужители и волонтеры Харьковской епархии.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаревка Николай Полянчиков и волонтеры Харьковской епархии передали сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций города Харькова гуманитарную помощь. Также отец Николай совершил молебен и окропил святой водой личный состав и технику.

Также священник Николай Полянчиков принял участие в открытии центра выдачи детского питания и гигиены Христианского благотворительного фонда «Покров».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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