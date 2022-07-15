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Священник УПЦ объяснил, как молиться, если совершен аборт

15.07.2022 / 14:00
Священник УПЦ объяснил, как молиться, если совершен аборт
Источник: Центр информации УПЦ
Особого молитвенного чина после совершения аборта нет, а покаянная молитва, в зависимости от благословения того священника, с которым общались и рассказали о совершенном, может быть индивидуальна

Ответственность за грех аборта несет не только женщина, но и мужчина - родители убитого ребенка.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Православная Церковь исповедует и верит, что человек полноценен не с момента рождения или появления каких-то антропометрических данных в утробе матери, а с момента зачатия. Святоотеческая литература начиная с I века, указывает, что есть не только грех убийства, а грех детоубийства, когда человек убивает в своей утробе уже живое существо», - напомнил отец Сергий.

Священник объяснил, что согласно канонам, Православная Церковь очень строго относится к совершившим аборт, лишая женщину права приступать к Причастию, как убийцу - 15 лет. Однако, ввиду искреннего покаяния и в зависимости от индивидуального случая, этот период может сокращаться в качестве икономии (снисходительности) со стороны священника.

Отец Сергий отметил, что особого молитвенного чина после совершения аборта нет, а покаянная молитва, в зависимости от благословения того священника, с которым общались и рассказали о совершенном, может быть индивидуальна.

Протоиерей Сергий обратил внимание, что Православная Церковь считает, что ответственность в грехе аборта несет не только женщина, но и мужчина, как отец ребенка, который мог быть инициатором аборта.

«Канонические прещения относятся к обоим, но ввиду покаяния может быть икономия - снисходительность к греху. Но самое главное, когда люди осознают, что аборт - это грех. Главное исправление, главное - научить своих детей так не делать, и всем своим близким и родным, которые искусились возможностью совершения этого злодеяния, сказать, чтоб они такого не совершали», - подытожил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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