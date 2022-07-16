Духовенство УПЦ совершает заупокойные богослужения о погибших от ракетного удара в Виннице

Духовенство Винницкой епархии Украинской Православной Церкви молится о раненых и погибших в результате ракетного удара 14 июля по центру Винницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, священники епархии 15 июля, который объявлен днем траура в Виннице и области, совершают заупокойное богослужение по погибшим.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий обратился со словами соболезнования к родным и близким погибших и призвал верующих молиться за раненых.

«Имена пострадавших, которые находятся сейчас в реанимации: Анастасия, Марина, Ирина, Юрий, Виталий, Павел, Андрей, Виктория», - отметили в епархии.

Как сообщалось ранее, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли 23 человека, в том числе трое детей, пострадали и находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести 80 человек.

Взрывной волной нанесены повреждения в храме святого великомученика Георгия Победоносца. В храме выбило все окна и двери, повредились купола, пострадали хозяйственные помещения, ранены прихожане, которые находились в храме и просфорне.