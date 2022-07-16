Экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко продавал украинский титан россиянам - СМИ

Об этом стало известно журналистам.

Одна из таких ракет попала вчера в Винницу и вызвала огромную трагедию для всего украинского народа.

В связи с этим пути поставок украинского сырья для производства титана в рф должны расследовать спецслужбы. Такое мнение высказали журналисты в своих материалах-расследованиях.

«Сырье для стратегического металла в оборонной промышленности – титана – добывают в Украине. Несмотря на войну, Украина с 2014 года поставляет стратегическое сырье в россию. Там оно превращается в детали для истребителей, вертолетов и ракет. Сейчас это вооружение и ракеты убивают женщин, детей, стариков и воинов, которые встали на защиту своей страны. Разрушает дома, уничтожает инфраструктуру, школы, больницы и предприятия», - пишут журналисты-расследователи и правозащитники.

Об этом уже неоднократно давало информацию Бюро экономической безопасности Украины. В частности, в середине войны России против Украины, стало известно, что в Днепропетровской области горно-обогатительный комбинат не платил налоги, а в 2020-2021 годах экспортировал титановое сырье на предприятия российской федерации и Республики Беларусь.

Кроме этого, аналитики обнаружили связь промышленных групп РФ с десятками украинских предприятий и обнародовали конкретный список.

«Как устанавливает следствие, такими предприятиями руководят коллаборанты, в частности российские миллиардеры. Поэтому сейчас необходимо проверить все украинские предприятия, из которых можно изготавливаться военная техника на предмет экспорта своего сырья во вражеские страны. Потому что получается так, что Украину бомбят ракетами оккупанта, но произведёнными здесь. Просим не только Бюро экономических расследований привлечь к этому делу, а и все другие правоохранительные органы – ГПУ, ДБР и другие. Эти все вещи на госпредприятиях происходили и происходят не без участия и покровительства экс-главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко», - рассказывают журналисты.

И подытоживают, что в частности вчерашний обстрел в Виннице – это и есть последствия таких действий.

«Используя украинский титан и экспортируя его в РФ, мы все становимся жертвами российских ракет. «Благодаря» экспорту сырья в страны РФ и Беларусь гибнут наши дети. Надеемся, что что правоохранительные органы разберутся в деятельности подобных руководителей, как Дмитрий Сенниченко», - делают выводы журналисты.

