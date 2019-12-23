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В УПЦ опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне

23.12.2019 / 10:18
В УПЦ опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне
Фото из открытых источников Источник: Страна.ua
Наместник столичного монастыря пояснил, что это заявление является неподтвержденной информацией, так как обычно всегда указывается, кто, где, когда и что поведал

В Украинской Православной Церкви опровергли пророчество о скорой третьей мировой войне.

Как сообщает «Страна.ua», наместник столичного Ионинского монастыря, архиепископ Иона Черепанов написал на своей странице в Facebook пост с опровержением пророчества.

Он заявил, что не первый раз слышит от взрослых людей, что они всерьез обеспокоены «пророчеством» почившего старца Ефрема Аризонского о том, что через два месяца после его смерти якобы начнётся страшная война.

Поэтому он выделил три пункта, в которых объяснил, почему, по его мнению, это не правдивые слухи.

Первоисточник информации находится на сайте «Москва - Третий Рим». На нем диакон Николай Мельниченко из Кемерово заявил: «По информации, которую я получил на Афоне в октябре, старец Ефрем предсказал свою смерть до Нового года, а также сообщил, что на момент его смерти Афон будет расколот, а через два месяца после смерти начнётся война, которую еще не видел мир!».

Наместник столичного монастыря пояснил, что это заявление является неподтвержденной информацией, так как обычно всегда указывается, кто, где, когда и что поведал.

«Можно предположить, что "информация" эта происходит из зилотских общин более или менее маргинальной юрисдикции типа Эсфигмена или братства отца Рафаила (Берестова)», - сказал архиепископ Иона.

Кроме того, сайт, на котором размещено это пророчество, «ориентирован на разогревание алармистских настроений».

«Чтоб в этом убедиться, достаточно полистать остальные материалы этого ресурса. Там вы найдёте "предсказания" и пострашнее», - пишет наместник столичного Ионинского монастыря.

Также он добавил, что популяризация подобных пророчеств – «дело диавольское».

«Ведь когда действительно придёт антихрист, Церковь (именно Она, Тело Христово, а не полуанонимные "старцы" и "старицы") скажет: "вот, он, тот, о котором возвещено в Апокалипсисе!". И тогда многие из тех, кого регулярно пугали страшилками типа паспортов, штрих-кодов, ИНН, ответят: "мы всё это слышали уже много раз" и стройными рядами пойдут поклоняться сыну беззакония», - резюмировал архиепископ Иона.

Источник: Inpress.ua
война, пророчество, УПЦ
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